Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Doğru

Burdur'da Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek.



GL Platform Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, renkli görüntülere sahne olacak. Fuar kapsamında Köy Koop ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından "Koyun Keçi Güzellik Yarışması" düzenlenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, geçen yıl fuar kapsamında 2. Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlediklerini, bu yıl da en güzel koç, teke ve oğlak yarışmasına ev sahipliği yapacaklarını belirtti.



Geçen yıl Burdur genelinde yapılan yarışmanın bu yıl Teke Yöresi'ni kapsayacağını kaydeden Yıldız, "Bu yıl ilk defa çobanlarımızı da yarıştıracağız. Çobanlarımız kırsalda boş zamanlarında türkü söyler. Aralarında sesleri çok güzel olan arkadaşlarımız da var. Bir de türkü yarışması yapacağız. Fuara renk katacağına inanıyorum. Güzelliğin seçim ve çekim merkezi Burdur olacak." ifadesini kullandı.



Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cevdet Gezer ise Burdur'da hayvancılığın geldiği noktayı göstermek istediklerini ve fuarın da buna aracılık edeceğini bildirdi.



Üreticilerin yarışma için çok iyi hazırlandığını ifade eden Gezer, açıklamasında şunları kaydetti:



"Fuar kapsamında sadece yarışma değil, üreticilerimizi bilgilendirecek çalışmalar da yapacağız. Besiciler burada yeni teknolojileri görecek. Bu çok önemli. Çünkü yeni teknoloji demek, üretim artışı ve besicinin daha çok kazanması demek. Bu yüzden sektörün tüm kesimini fuara davet ediyoruz."