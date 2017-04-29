Burdur'da Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında "En Verimli Besi Sığırı Yarışması" yapıldı.



Burdur Belediyesi Halk Pazarı'ndaki yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.



Jüri üyeleri, yarışmaya katılan sığırların ırk özelliği, yaşı, vücut uyumu ve aşı durumu gibi özelliklerini inceledi.



Değerlendirme sonucunda Ali Zorlu'nun bin 30 kiloluk sığırı "Fırat" birinciliği kazandı. Yarışmada, İfaket Yavuz'un sığırı "Ercan" ikinci, Ethem Taşoluk'un sığırı "Rafet" üçüncü oldu.



Dereceye giren hayvanların yetiştiricilerine, madalya ve para ödülleri verildi. Yarışma sonunda hayvanlar, açık artırmayla satıldı.



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkla uğraşılan yerlerde en çok zahmeti kadınların çektiğini söyledi.



Hükümetten, köy yerinde üretim gerçekleştiren kadınlara sigorta yapılması ve asgari ücret verilmesi talebinin olduğunu anlatan Tunç, yerli ve milli olan tarım ile hayvancılığı kalkındırmak gerektiğini dile getirdi.



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise kente yakışır bir fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, fuarın ülke ekonomisine katkı getirmesi dileğinde bulundu.