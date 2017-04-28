Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Burdur'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarında "Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması" düzenlendi.



Burdur ve ilçelerinden çok sayıda yetiştiricinin hayvanlarıyla katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.



Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, fuar kapsamında düzenlenen yarışmada en güzel teke, koç ve oğlakların yarışacağını söyledi. Burdur'un adını Türkiye'ye duyurmanın önemli olduğunu ifade eden Yıldız, yarışmayı gelecek yıl ulusal bazda düzenlemek istediklerini belirtti.



Konuşmanın ardından hayvanlar, yetiştiricileriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı.



En güzel teke "Sakar"



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri, yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçimlerini gerçekleştirdi.



Yapılan değerlendirme sonucunda en güzel teke yarışmasında yetiştirici Zafer Uysal'ın "Sakar" adlı tekesi birinci, Mustafa Özder'in tekesi ikinci, Ersin Al'ın tekesi üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında ise Halil Ekici'nin "Limuzin" adlı merinos ırkı koçu birinci, Mahmut Taş'ın koçu ikinci ve Ali İhsan Öztürk'ün koçu ise üçüncü oldu.



En güzel oğlak yarışmasında ise Süllü Çavaş'ın "Ertuğrul" adlı oğlağı birinci olurken, Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altuntaş'ın oğlağı da üçüncü seçildi.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.