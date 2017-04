Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türkiye'nin kırmızı ette sıkıntıları olduğunu, Doğu Anadolu'da besilik hayvan temin etmek ve üst düzey hayvancılık yapılan bölgeleri damızlık bölgesi ilan edip ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini bildirdi.



Daniş, Burdur'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Burdur'un Türkiye tarımı ve hayvancılığı için önemli merkezlerden olduğunu söyledi.



Zor bir uğraş alanı olan tarımda rekabetin zorlaştığını ifade eden Daniş, bu alanlarda artık dünyayla rekabet edildiğini dile getirdi.



Süt fiyatlarında 2 yıldır zorlandıklarını aktaran Daniş, şöyle konuştu:



"Bunun değişik sebepleri var. Süt fiyatını Ulusal Süt Konseyi belirliyor. Bu sene her ne hikmetse sanayici belirlenen fiyatın altında alabilmek için her türlü oyunu yapmaya çalışıyor. Bakanlık olarak bunun takipçisiyiz. Bakanımız bunu yüksek sesle birkaç yerde dile getirdi. 'Her türlü denetimle peşinizdeyiz.' dedi. Özellikle süt fiyatlarının baskı altında olduğu bu dönemde bununla ilgili sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Böyle devam etmeleri ve yemin kalitesini düşürerek verim düşüklüğüne sebep olmaları durumunda onlara her türlü yaptırımı yapacağımızı ifade ettik."



Daniş, Bakanlık olarak çiftçilik yapanların yanında olduklarını ve yeni dönemde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



"Kaliteli süt daha fazla destek alacak"



Havza bazlı destekleme modeline geçtiklerini ve yem bitkilerini bütün havzalarda desteklediklerini anlatan Daniş, şöyle devam etti:



"Bizim kırmızı et anlamında sıkıntımız var. Asıl hedefimiz, bir taraftan Doğu Anadolu'dan, meralarımızın yoğun olduğu yerden besilik hayvanımızı temin ederken Burdur gibi çok üst düzeyde hayvancılık yapabilen bölgelerimizi damızlık bölgesi ilan edip, yüksek destek vererek hem süt hem de et anlamında kendimiz ihtiyacımızı karşılamaktır. Yakında sütte kalite destek primine geçeceğiz yani daha kaliteli süt daha fazla destek alacak. Burdur en fazla süt desteği alan illerin başında gelecek çünkü, Burdur kaliteli süt üretiyor, hayvanına iyi bakıyor. Süt artık litreyle ölçülmeyecek. İçindeki yağına, proteine bakılarak fiyatlandırılacak. Dolayısıyla Burdur gibi nitelikli üretim yapan bölgelerimizin daha da refahına olacaktır."



Daniş, yaptıkları çalışmalarla hayvancılık konusunda finans kaynaklarını rahatlattıklarına işaret ederek hayvancılığın önündeki problemleri çözerek finans sorununu da kolaylaştıracaklarını vurguladı.



Türkiye'nin bir sıkıntısının da geleneksel yöntemlerden vazgeçememek olduğuna dikkati çeken Daniş, bu durumun büyük kayıplara neden olduğunu bildirdi.



"Sadece üretmek yeterli değil, ürettiğimizi satmak da en az üretmek kadar önemli" diyen Daniş, Bakanlık olarak ürünleri dünyaya satmak için çalıştıklarını söyledi.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise fuarların sadece makine ve ekipmanların tanıtıldığı değil sektörün içinde bulunduğu sorunları tartışabilecekleri alanlar da olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.