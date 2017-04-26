Teke Yöresi 3.canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı

GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Teke Yöresi 3.canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı

GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Teke Yöresi 3.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı Burdur Kapalı Çok Amaçlı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Traktör, Seracılık, Yem, Tohum, Gübre, İlaç, Et ve Süt Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Konusu: Tarım ve Hayvancılık, Teknolojileri

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Burdur

İlce : Merkez

Mekan : Burdur Fuar Merkezi

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Teke Yöresi 3.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Burdur, Tarım, Traktör, Tohum, Hayır
reklam