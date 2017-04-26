Teke Yöresi 3.canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı
GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Teke Yöresi 3.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı Burdur Kapalı Çok Amaçlı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Traktör, Seracılık, Yem, Tohum, Gübre, İlaç, Et ve Süt Teknolojileri şeklindedir.
Düzenleyici: GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Konusu: Tarım ve Hayvancılık, Teknolojileri
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Burdur
İlce : Merkez
Mekan : Burdur Fuar Merkezi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Teke Yöresi 3.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io