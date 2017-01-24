Tekb'den 'Ilaç Yokluğu' Ile Ilgili Açıklama

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turunç, "Özellikle son iki aydır halkımızın ilaca ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının % 20'lerine kadar yansımıştır." dedi.



Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği'nin (TEKB) Yenibosna'daki genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TEKB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turunç, önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının % 20'lerine kadar yansımış olduğunu söyledi.



Bu ölçekte bir ilaç eksikliğinin kabul edilebilir bir oran olmadığını ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Turunç, şöyle konuştu:



"İlaç Dağıtım Alanının önemli bir aktörü olan Eczacı Kooperatiflerimiz, üretimden son kullanıcıya kadar giden süreci takip eden ve bu alandaki paydaşlarımızla ilgili tarafsız analizler yapabilen kurumlarız. Kamuoyunda "20 Şubat 2017 de yürürlüğe girecek % 10.65 lik fiyat artışı nedeni ile ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır" söylemlerini yok saymamakla birlikte, bu olguyla beraber başka nedenlerle de ilaç yokluklarının tetiklendiğini objektif ve adaletli bir yaklaşımla ifade etmek zorundayız. Sanayinin olası kar beklentilerinin dışında üretim pozisyonlarını ayarlayamamaları, İstanbul ve yurdun genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilaç sevkiyatında aksamalar yaşanması ilaç yokluğunun nedenleri arasında sayılabilir."



TEKB'den Sağlık Bakanlığına çağrı



TEKB olarak yaşanılan ilaç sıkıntısını tek bir nedene bağlamanın adaletli bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Turunç, "Şayet ilaç yokluğunun nedeni stok yaparak veya kısıtlı ürün sunarak bir kar beklentisi içinde olan ilaç firmaları var ise, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu devreye girerek, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra yasal takibata geçmesi gerekir. Eczacı Kooperatiflerinin merkez ve şubelerindeki depolarında sıkıntısı çekilen hiçbir ürün stoklarda bulunmamakta ve gelen ilaçlar anında talep eden ortaklarımıza homojen bir şekilde ulaştırılmaktadır. Ancak bu tespit, bizlerin beyanlarıyla da kalmamalı ve sağlık otoritesi tarafından da kanıtlanmalıdır. Buradan Sağlık Bakanlığına çağrı yapıyoruz Eczacı Kooperatiflerimizin depoları, stoklarımız, faturalarımız ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendilerine vermeye yükümlüyüz ve hazırız." ifadelerini kullandı.



Turunç, yaşanılan ilaç yoksunluğunun ne nedeni, nede sorumlusu olmadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



Sonuç olarak, ilaç yokluğu ve yaşanılan sağlık sorunundan gerekli dersler çıkarılarak var olan krizin bir kez daha yaşanmaması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilaç endüstrisi ve dağıtım kanalları da görev ve sorumlulukları çerçevesinde sorunun krize dönüşmemesi için her türlü duyarlılık ve çabanın içinde olmalıdırlar. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak, üyemiz olan eczacı kooperatiflerimizin yaşanılan ilaç yoksunluğunun ne nedeni, nede sorumlusudur. Eczacı Kooperatifleri dün, bugün olduğu gibi yarınlarda da meslektaşlarımızın ve halkımızın yanında olacak ve halk sağlığına olan sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz."