Tek Vatan Tek Bayrak
TEK VATAN TEK BAYRAK etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
TEK VATAN TEK BAYRAK etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Mahallesi Barbaros Caddesi No: 4 Yenidoğan-Sancaktepe
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : TEK VATAN TEK BAYRAK
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io