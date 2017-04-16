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Tek Seçmen, Tek Sandık

Batman merkeze bağlı Yolveren Köyü'nde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı.

Tek Seçmen, Tek Sandık

Batman merkeze bağlı Yolveren Köyü'nde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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