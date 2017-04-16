Tek Seçmen, Tek Sandık
Batman merkeze bağlı Yolveren Köyü'nde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı.
Batman merkeze bağlı Yolveren Köyü'nde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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