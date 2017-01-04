Tek Odalı Evde Acılarını Unutmaya Çalışıyorlar

Deyru-Zorr'da düzenlenen saldırılarda altı çocuğundan dördünü kaybeden, eşi ve bir çocuğuyla kendisi de yaralanan Suriyeli baba, ailesinin geriye kalan bireyleriyle tedavi için çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu.



Abdulhakim Şeva (60) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk saldırılarda ülkesini terk etmek istemediğini belirterek, "İki çocuğumu kaybettim ancak buna rağmen evimizi, memleketimizi bırakmadık ve yaşamaya devam ettik. Bir süre sonraki bir saldırıda 2 çocuğumu daha kaybettim, eşimin ayağı koptu, ben ve bir çocuğum da yaralandık." dedi.



"Türkiye bizi kardeş gibi ağırladı"



Bir süre ayağı kopan eşinin tedavisi için Rakka'ya gittiklerini ancak elindeki paranın da bitmesiyle kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini dile getiren Şeva, eşi ve çocuğunun tedavileri için Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini söyledi.



Yaklaşık bir yıl önce Kilis'ten giriş yaptıklarını ifade eden Şeva, "Bizi bir kardeş gibi, bir evlat gibi karşıladılar. Hemen eşim ve çocuklarımı tedavi ettiler. Bize çok yardımcı oldular. Ayağı kopan eşime de geçici olarak bir dernek tarafından protez bacak takıldı. Sonra Mersin'e gittik oradan da Akçakale'ye geldik. Hayırsever kuruluşlar ve vatandaşların desteğiyle yaşamımızı sürdürüyoruz."dedi.



"Yardım bekliyoruz"



Akçakale'de tek odalı bir ev kiraladıklarını, yaşlı olduğu için de çalışamadığını aktaran Şeva, hayırseverlerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.



Destekleri için sadece kendi adına değil tüm Suriyeliler adına Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Şeva, şöyle konuştu:



"Eşim engelli, kızım Ele Şeva (16) vücuduna isabet eden şarapnel parçası nedeniyle çalışamıyor. Oğlum Muhammet Şeva ise 7 yaşında ve kalbinden rahatsız. Tek odalı evimin aylık kirası 250 lira, çalışamadığım için de ödemekte zorlanıyorum. Eşimin ayağındaki protez de çok iyi değil. Ayağı bazen morarıyor, bu nedenle de her ay hastanede kontrol oluyor. Çocuklarım ve eşimin tedavisi için kimliğimin eski olduğu ve yenisini çıkarmam gerektiğini söylediler. Yeni kimlik çıkarmak için ise daha önce kimlik çıkardığımız Mersin'e gidip belge getirmemi istediler. Ancak benim de Mersin'e gidecek param ve imkanım yok. Yetkililerden ve hayırsever insanlardan bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum."



Türkiye'de hayat buldu



Anne Semeh Şami ise ayağının tedavisi için geldiği Türkiye'de gerekli desteği gördüğünü söyledi.



Kilis'te bir dernek tarafından ayağı için geçici bir protez takıldığını dile getiren Şami, protezin ayağına zarar verdiğini bu nedenle de her ay tedavi olması gerektiğini kaydetti.



Daha iyi bir protezin takılması halinde eşi ve çocuklarına daha iyi bakabileceğini ifade eden Şami, yetkililerden bu konuda yardım talep etti.