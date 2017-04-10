Tek Köyün Muhtarları Büyüledi

Erzurum Büyükşehir belediyesinin katkılarıyla Erzurum Şehir Tiyatrosu"Tek köyün Muhtarları" ve" ibiş okulda"adlı oyunlarıyla tüm ilçelerde sahneleniyor. Oyun 14 Nisan 2017 Cuma günü saat 19.00'da Erzurum'da Necip Fazıl Kültür merkezinde sahnelenecek.



Erzurum şehir tiyatrosu Ziya Kibar'ın yazdığı, Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval, Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu'nun yaptığı "Tek Köyün muhtarları" Erzurum'un tüm ilçelerinde sahnelenmeye devam ediyor. İzleyicilerden yoğun ilgi gören oyunda ki ayrı köyün birleştirilmesinden sonra iki muhtarın tek köyde yaşadıkları olayları konu almakta, muhtar velinin muhtar alinin kafasına anayasa kitabıyla vurmasıyla köydeki düzenin bir anda bozulması insanların eksilmesi, ekonominin yerle bir olmasına sebep olur ve seçim kararı alınır. seçmenlerine seçim kampanyalarında farklı etkinlikler imkanlar sunan muhtarlar oyun sonunda seçime giderler ve seçim kampanyası sonunda teyo emmi köy halkı ile buluşur, ana tema olarak istikrar, çift başlılığın getirdiği sıkıntılar, milli birliğin beraberliğin konu alındığı oyun Erzurum tüm ilçelerini geziyor.



Gündüzleri eğitimin önemi anlatan Duygu Seval'in yazdığı Yakup Çağlayan'ın Yönetmenliğini yaptığı Ercan Seval'in sanat yönetmenliğini yaptığı İbiş Okulda adlı oyunla ilçelerdeki çocuklarla buluşan Erzurum Şehir Tiyatrosu çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.



Tiyatro severler bu organizasyonların gerçekleşmesinden doğan mutluluklarını dile getirdiler ve Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkürlerini ve minnetlerini bildirdiler. Bu tür tiyatro etkinlikleri hem çocukların gelişimindeki büyük faktörü ilçe halkı için ise bir moral kaynağı olduğunu belirttiler.



Erzurum Şehir Tiyatrosu yönetmenleri Cumhur Seval ve Semih Yetimoğlu; "Erzurum Şehir Tiyatrosu olarak Büyük destek ve katkılarından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Genel sekreterimiz Ali Rıza Kiremitçi, Genel sekreter yardımcımız Ünsal Kıraç'a, Kültür ve sosyal işler daire başkanımız Mustafa Keleş'e, Sanat Merkezi müdürümüz Ergun Engin'e teşekkür etmeyi bir borç biliriz" dediler. - ERZURUM