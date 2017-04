Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, tiyatro seyircisiyle buluşuyor.



Tek Kişilik Şehir, komik ve absürt bir kabus senaryosu.



Oyun, ancak tek kişilik yaşanabilen bir şehirde geçiyor. Şehrin sakinleri, kendine ve kendi benliğini çevreleyen her şeye yabancılaşmıştır; iletişim çağında iletişimsizliği, konfor içinde rahatsızlığı, kalabalıklar arasında yalnızlığı, mutluluğun içinde mutsuzluğu yaşamaktadırlar. Yıllardır yazışan iki internet arkadaşı, terk edilmiş ve bomboş bir intihar kulesine dönüşmüş gökdelenlerden birinde buluşmaya karar verir ve oyun başlar.



Yönetmenliğini Serhat Nalbantoğlu'nun üstlendiği oyuna muhteşem oyunculuk performanslarıyla Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık ve Benian Dönmez can veriyor.



Yazan: Behiç Ak



Yöneten: Serhat Nalbantoğlu



Oynayanlar: Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık, Benian Dönmez



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Sahne Ankara



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Tek Kişilik Şehir



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır