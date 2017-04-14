Tek Kişilik Şehir
Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Tek Kişilik Şehir, komik ve absürt bir kabus senaryosu.
Oyun, ancak tek kişilik yaşanabilen bir şehirde geçiyor. Şehrin sakinleri, kendine ve kendi benliğini çevreleyen her şeye yabancılaşmıştır; iletişim çağında iletişimsizliği, konfor içinde rahatsızlığı, kalabalıklar arasında yalnızlığı, mutluluğun içinde mutsuzluğu yaşamaktadırlar. Yıllardır yazışan iki internet arkadaşı, terk edilmiş ve bomboş bir intihar kulesine dönüşmüş gökdelenlerden birinde buluşmaya karar verir ve oyun başlar.
Yönetmenliğini Serhat Nalbantoğlu'nun üstlendiği oyuna muhteşem oyunculuk performanslarıyla Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık ve Benian Dönmez can veriyor.
Yazan: Behiç Ak
Yöneten: Serhat Nalbantoğlu
Oynayanlar: Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık, Benian Dönmez
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Tek Kişilik Şehir
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır