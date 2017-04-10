Tek Kişilik Şehir
Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Yazan: Behiç Ak
Yöneten: Serhat Nalbantoğlu
Oynayanlar: Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık, Benian Dönmez
Behiç Ak'ın kaleme aldığı ödüllü oyunu Tek Kişilik Şehir, komik ve absürt bir kabus senaryosu. Oyun, ancak tek kişilik yaşanabilen bir şehirde geçiyor. Şehrin sakinleri, kendine ve kendi benliğini çevreleyen her şeye yabancılaşmıştır; iletişim çağında iletişimsizliği, konfor içinde rahatsızlığı, kalabalıklar arasında yalnızlığı, mutluluğun içinde mutsuzluğu yaşamaktadırlar. Yıllardır yazışan iki internet arkadaşı, terk edilmiş ve bomboş bir intihar kulesine dönüşmüş gökdelenlerden birinde buluşmaya karar verir ve oyun başlar.
Yönetmenliğini Serhat Nalbantoğlu'nun üstlendiği oyuna muhteşem oyunculuk performanslarıyla Serhat Kılıç, Gerçek Alnıaçık ve Benian Dönmez can veriyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi
Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Tek Kişilik Şehir
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır