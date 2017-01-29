- Kardan tünel
Tek katlı evden görüntü
Çocukların kardan tünellerde yürümesi
Nurettin Türk ile röportaj
Evin çatısını temizleyen vatandaştan görüntü
Mehmet Tevfik Saygın ile röportaj
Çatıdaki karı temizleyen vatandaşlar MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar seviyesinin yüksekliği nedeniyle tek katlı evler, beyaz örtü altında kalırken, vatandaşlar evlerinden çıkmak için ya tünel kazıyor ya da kardan merdivenler yapıyor.
Tek Katlı Evler Kar Altında Kaldı
- Kardan tünel Tek katlı evden görüntü Çocukların kardan tünellerde yürümesi Nurettin Türk ile röportaj Evin çatısını temizleyen vatandaştan görüntü Mehmet Tevfik Saygın ile röportaj Çatıdaki karı temizleyen vatandaşlar MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
- Kardan tünel