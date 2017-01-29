Tek Katlı Evler Kar Altında Kaldı

- Kardan tünel

Tek katlı evden görüntü

Çocukların kardan tünellerde yürümesi

Nurettin Türk ile röportaj

Evin çatısını temizleyen vatandaştan görüntü

Mehmet Tevfik Saygın ile röportaj

Çatıdaki karı temizleyen vatandaşlar MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar seviyesinin yüksekliği nedeniyle tek katlı evler, beyaz örtü altında kalırken, vatandaşlar evlerinden çıkmak için ya tünel kazıyor ya da kardan merdivenler yapıyor.