Tek katlı ev alev alev yandı

Yangında bir hurdalık, bir apartmanın çatısı ve giriş katı yandı



ÇORUM - Çorum'da tek katlı bir evin arka tarafından hurdalıktan çıkarak yan tarafta bulunan binaya sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Aksaray 5. Sokak'ta bulunan bir evin arka tarafında bulunan hurdalık kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hurdalıktan yükselen alevler yan tarafta bulunan üç katlı apartmanın çatısına sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir bölümü son katı kiralık olan apartmanın çatısındaki yangına bir kısmı da hurdalık bölümündeki yangına müdahale etti. Yangın sırasında tüm mahalle panikle sokağa çıkarken, korku dolu gözlerle gökyüzünü kaplayan duman ve alevi izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında hurdalık tamamen yanarken, yan tarafında bulunan apartmanın giriş katındaki evin bir kısmı ile çatı katı tamamen yandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.