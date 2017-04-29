Tek Hedef Avrupa!

Bordo-Mavililer'in hocası, "Avrupa heyecanını yaşamalıyız. Bu nedenle de kalan maçlarımızın tamamı bizim için bir final. Sizlere güveniyorum ve başarıya inanıyorum" sözleriyle öğrencilerini motive etti.



Hafta boyunca öğrencileriyle sık sık toplantılar yapıp oyuncularını Avrupa hedefine kanalize etmeye çalışan Bordo- Mavililer'in hocası, her fırsatta ikinci yarıdaki görkemli çıkışa dikkat çekiyor.



Bu anlamda her zorluğun üstesinden gelebileceklerini anlatan Yanal, özetle şu ifadeleri kullanıyor: 'İç saha avantajı çok önemli' "Avrupa heyecanını yaşamalıyız. Bu nedenle de kalan maçlarımızın tamamı bizim için bir final. Sizlere güveniyorum ve başarıya inanıyorum. Taraftarımızın enerjisi de tabii ki çok kıymetli. 6 maçın 4'ünü içeride, böyle bir destekle oynamak büyük avantaj. Onların enerjisini üst seviyelerde tuttak için de seriyi bozmadan devam etmeliyiz."



(Fanatik)