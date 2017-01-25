Tek Fiyat Uygulaması!

Buna göre derbiler hariç tüm karşılaşmaların biletleri aynı fiyattan satılacak. Açıklama şu şekilde: "Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst: 20 Lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 Lira, Batı Alt Kenar: 100 Lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 Lira, Batı Alt Platinum 250 Lira." Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının biletleri bugün 11.00'den itibaren satışta.

Kombinelerde düzenleme

Trabzonspor, bilet fiyatlarının yanı sıra kombineler konusunda da bir açıklama yaptı. Platinum, Gold ve Silver VIP tribünleri kombinelerinde 2.5 yıllık dönem için yeniden düzenlemeye gidildiği, önceki fiyatlardan satın alan taraftarlara, aradaki fiyat farkına karşılık yeni kombine alma, mevcut kombinelerinin sürelerini uzatma ve TS Club'tan alışveriş hakkı tanınacağı belirtildi.

Kombine fiyatları şöyle: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst: 90 Lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst: 250 Lira, Batı Alt Kenar: 500 Lira, Batı Alt Silver (2.5 yıllık): 6 bin 750 lira, Batı Alt Gold (2.5 yıllık): 9 bin Lira, Batı Alt Platinum (2.5 yıllık): 11 bin 250 lira.

Kaynak: Fanatik