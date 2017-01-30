Tek Bacakla Neler Başardı!

Eski bir Amerikan futbolcusu olan Artis Thompson III, dünyanın her yerinde yapılan ve yarışmacılarını sınırlarına kadar zorlayan Ninja Warrior yarışmasına katıldı. Platforma çıktığı anda insanlar ona şaşkınlıkla baktı. Çünkü bu zor parkura çıkan Thompson'ın bir bacağı protezliydi.



Sol bacağını kaybettikten sonra artık spor yapamayacağını söyleyen doktorlara, azmin ne olduğunu gösteren Thompson, yarışmayı kazanamasa da herkesin gönlünü kazanmayı başardı. İşte o görüntüler...