Tek Bacağıyla Çanakkale'ye Pedal Çevirecek
Tek bacağıyla Çanakkale'ye pedal çevirecek 23 Nisan'da 25 bisikletli pedallarını Çanakkale için çevirecek Engelli Sporcular Çanakkale'ye Pedal ÇevirdiİSTANBUL - Esenyurt Bisiklet Spor Kulübü üyesi 25 bisikletçi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çanakkale şehitlerini anmak...
Tek bacağıyla Çanakkale'ye pedal çevirecek
23 Nisan'da 25 bisikletli pedallarını Çanakkale için çevirecek
Engelli Sporcular Çanakkale'ye Pedal Çevirdi
İSTANBUL - Esenyurt Bisiklet Spor Kulübü üyesi 25 bisikletçi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çanakkale şehitlerini anmak için pedallarını çevirdi. Etkinliğe katılan engelli bisikletçi Triathlon Türkiye Birincisi Abdulkadir Özoğul ise tek bacağıyla 300 kilometre pedal çevirerek Çanakkale Şehitliği'ne ulaşacak.
Esenyurt Belediyesi'nin destekleriyle 25 bisikletçi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinlik hazırlandı. Esenyurt Bisiklet Spor Kulübü, aralarında derece yapmış 3 engelli sporcu; Triathlon 2016 Türkiye birincisi Abdülkadir Özoğul, Duathlon 2017 Marmaris birincisi Hayati Yiğitoğlu, Duathlon 2017 Marmaris üçüncüsü Abdülkerim Temiz'in de bulunduğu 25 bisikletçi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çanakkale şehitlerini anmak için yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nin önünde toplanan grup, pedal çevirmeden önce burada kahvaltı yaparak ısınma hareketleri yaptı. Hatıra fotoğrafı çektiren grup, ardından bisikletlerinin bakımını yaparak Çanakkale için pedal çevirmeye başladı.
"İnşallah kazasız belasız gidip gelmek nasip olur"
Esenyurt Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Ensar Efendioğlu, "23 Nisan'da çocukluğumuzu yaşamak için atalarımızı ziyarete, bisikletlerimizle birlikte Esenyurt Belediyesi'nin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yusuf Hoca önderliğinde Çanakkale'ye kadar bisiklet süreceğiz. Bu süreçte 25 kişilik bir ekibimiz var. İnşallah kazasız belasız gidip gelmek nasip olur. Engelli arkadaşlarımızda var onlarla birlikte ilk gün Malkara'ya kadar süreceğiz. Malkara'da bir gün dinlendikten sonra ikinci gün Gelibolu Yarımadası'na varmayı düşünüyoruz. Yolculuğumuz tamamen bisikletle olacak. Toplamda 300 kilometre pedal çevirmiş olacağız" dedi.
Tek bacağıyla şehitler için pedal çevirecek
Engelli bisikletçi Triathlon Türkiye Birincisi Abdulkadir Özoğul ise, "1994 senesinde geçirdiğim trafik kazası sonucu sağ bacağımı kaybettim. Spor hayatına ve bisiklet sürmeye başlayalı 4 sene oldu ve devam ediyorum. Geçen sene yarışlara başladım. Türkiye birinciliğine sahip oldum. 2016'da geçen sene başladım ve ilk senemde Türkiye birinciliğine ulaştım. Bugünde inşallah Allah nasip ederse Çanakkale'ye pedallayacağız 23 Nisan etkinliği olarak. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Burada katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Tek koluyla pedal çeviren engelli sporcu Hayati Yiğitoğlu, "Sporda engel yok. Engelli olan insan sporla engelini aşabilir" dedi.
(MS-HB-