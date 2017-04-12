Tek Araçlık Köprü Korkutuyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Arabacı Köyü arasında bulunan Çay köprüsünü sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Arabacı, Gebekese, Koçullu ve Sarıyayla köylerine ulaşım sağlayan, iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı Çay Köprüsü, can ve mal güvenliği açısında tehlike saçıyor. Özelikle fındık sezonu başladığında bir çok yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın olduğu köprü çevresinde hiçbir güvenlik tedbiri alınmazken, trafik akışı zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Vatandaşlar köprünün bu haline tepki gösterirken, "15 yıl içinde duble yollar, tüneller, köprülerle donatılan ülkemizde bu köprüyü bir türlü yaptıramadık" siteminde bulundu.



Yıllardır el sürülmeyen köprünün korkulukları dökülürken, sel sebebiyle de sürücüler zor anlar yaşıyor. - DÜZCE