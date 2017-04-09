Tek Adamı Ben Getirip Başa Koyamam

Gaziantep'te referandum için fikri sorulan Aysel Güneş isimli vatandaş, şimdiye kadar AKP için çalıştığını söylerken "2019'da yine Ak Parti'ye oy veririm ama tek adamı getirip başa koyamam" dedi. Aysel Güneş, anayasa değişikliğinin tek adam rejimi getireceğini söylerken "Dengesiz birisi geldi, ne olacak?" diye sordu.