Teis: Yerli İlaç Üretimi ve Kullanımı Özendirme Çalışması Hızlandırılmalı

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun 20 Şubat 2107 itibariyle 2.3421 liraya çıkarılmasından sonra piyasada ilaç sıkıntısı yaşanmaya başlandığını söyledi. Saydan, tüm ilaçlara yüzde 10 zam yapılacağı anlamına gelen kur ayarlamasının her yıl belirli aralıklarla yapıldığını hatırlatırken, birçok ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.



Bulunmayan ilacın en pahallı ilaç olduğunu kaydeden Nurten Saydan, "Sıkıntının firmalardan mı, depolardan mı kaynaklı olduğunun, yoksa arz eksikliği ile ilgili mi olduğunun tespiti Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) elindedir. Yerli ilaç üretimi ve kullanılmasının özendirilmeye yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor" dedi. İlaç sanayinin dışa bağımlı olduğunu belirten TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Yerli ilaç üretiminin ve kullanılmasının özendirilmeye yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor" dedi. Saydan, bazı antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin, tansiyon, sinir ve astım ilaçları gibi birçok hayati öneme sahip ilacın piyasada bulunamadığını söyledi. Türkiye'de bulunamayan ilaç sorununun çözülemediğini söyleyen Saydan, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Gerek hava muhalefeti kaynaklı, gerekse ilaç fiyatlarına yapılacak zamdan ötürü birçok ilaç piyasada bulunamamaktadır. Yaşadığımız mevsim koşullarından kaynaklı hastalıkların yoğun olması sebebiyle hastalarımız ve biz eczacılar büyük sıkıntı yaşamaktayız". Saydan, firmalarla ve devletin ilgili kurumlarıyla bulunamayan ilaçlarla ilgili istişare içinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



İLAÇ SIKINTININ TESPİTİ TİTCK'NİN ELİNDE



"Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu, sahip olduğu elektronik altyapıyla ve ilaç takip sistemiyle bu ilaçların nerede olduğunu görebilecek yeteneğe sahiptir. Sıkıntının firmalardan mı, depolardan mı kaynaklı olduğunun, yoksa arz eksikliği ile ilgili mi olduğunun tespiti TİTCK'nın elindedir. Devlet kurumlarımızın bu hassas konuda gerekli özeni gösterecekleri kanaatindeyiz."



TEİS olarak, yetkililere ellerindeki teknik imkanlarla ilacın ülkemizde her zaman bulunabilir ve ulaşılabilir olmasının sağlanması gerektiğini belirtirken Saydan, "Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Yerli ilaç üretimi ve kulanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalı" diye konuştu.



- Ankara