Teigen Bir Türlü Sığamadı

Amerikalı model Chrissy Teigen sosyal medyadan paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Pek çok ünlü derginin kapağında boy gösteren 31 yaşındaki Teigen, esprili kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Güzel model sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile modellerin de bazı kıyafetlere sığmakta zorlanabileceğini gösterdi. Tayt gibi vücuduna oturan bir kıyafetin fermuarını çekmeye çalışan Chrissy Teigen, göğüsleri yüzünden bunu başaramamış görünüyor. Geride bıraktığımız salı akşamı bu paylaşımı yapan Chrissy mesleğini sürdürmeye devam ediyor.