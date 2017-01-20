Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğünce, bazı trafo merkezlerinin üçüncü şahıslarca 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.
TEİAŞ'ın söz konusu ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ'ın Ankara'daki, 154 kilovoltluk Ovacık, Balgat, Polatlı, Emirler, Beypazarı, Ümitköy iletim trafo merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesiyle ilgili hizmet alımı açık ihale usulüyle ihale edilecek.
Ayrıca, TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Esenboğa, Ostim OSB, Kırıkkale, Mamak, Çankaya sanayi iletim trafo merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesiyle ilgili hizmet alımı, açık ihale usulüyle ihale edilecek.
İhaleler, 2 Şubat Perşembe günü saat 10.00 ve 14.00'te Ankara'daki TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü binasında yapılacak.
Teiaş'tan Trafo Merkezleri İhalesi
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğünce, bazı trafo merkezlerinin üçüncü şahıslarca 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğünce, bazı trafo merkezlerinin üçüncü şahıslarca 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.
-
Binlerce kişiye iyi haber! Maaşa 702 TL devlet desteği
-
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tadı çikolataya benziyor
-
Resmi Gazete'de yayınlandı! Karşılıksız çekin her yaprağına bin 410 TL
-
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
-
Dünyaca ünlü plajı kimse istemiyor
-
Hükümet hepsini inceliyor! Bağlantısı olan şirkete kredi yok
-
Kozmetik devi birçok mağazasını kapatıyor
-
Terörist durup durup aynı soruyu soruyor