Teiaş'ta Tüm Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye Elektirik İletim Anonim Şirketi'nde (TEİAŞ) referandum sürecinde bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.



TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nde referandum da olası elektrik kesintilerine anında müdahale etmek amacıyla izleme merkezi oluşturuldu. Oluşturulan merkezde 53 nokta ile bağlantı kurularak kontroller yapıldı. Şu ana kadar herhangi bir elektrik arızası bildirimi olmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan ve Enerji İşleri Genel Müdürü Zafer Demircan, TEİAŞ Bölge Müdürlükleri ile bağlantılar kurarak bilgi aldı. - ANKARA