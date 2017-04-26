Teiaş Enerji Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriyor

Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü (TEİAŞ) enerji sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye devam ediyor.



Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü (TEİAŞ) İşletme Müdürü Hayrulah Saraç, "Günümüzde üreten, ileten ve kullanan açısından çok önemli yer tutan ve insan hayatıyla direkt ilgili olan elektrik enerjisinin, eğitiminin de çok özel olması gerektiği açıkça görülebilen bir gerçektir. Bu nedenle organize ve yapılandırılmış olan Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğümüz ihtiyaç duyulan teknik eğitimlerin yanı sıra iş güvenliği konusuna da önem vererek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de gerçekleştirmektedir. 2017 yılına yoğun bir taleple başlayan eğitimlerimize katılım en yüksek seviyelerine ulaşmış olup aynı anda 190 kursiyerimiz şu an tesislerimizde farklı eğitim programlarında eğitim almaktadırlar. Yıl sonu itibariyle hedeflenen 2 bin 200 kursiyerimize eğitim vermiş olacağız. Bunu gerçekleştirmek için tüm organizasyonlarımız tamamlanmıştır." dedi.



2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında tesislerinde bir dizi etkinlikler düzenleneceğini belirten Saraç şunları söyledi:



"İş Güvenliği malzemelerinin tanıtıldığı stantlar ve hafta ile ilgili sunumlar hazırlanıp, yüksek gerilim tesislerinde çalışanlarla öğrencilerin istifadesine açılacaktır. Aynı zamanda ülkemizde faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör elemanlarına da her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini ücreti mukabil sunarak, bütçesinin önemli bir bölümünü de kendi kendine finanse etmektedir. 2016 yılı içerisinde yüklenici firmalarımıza, özel sektör ve kamu kuruluşlarına yapılan eğitimlerden, 2016 yılında personele ödenen ücretin yüzde 75'i şirket dışına yaptığımız bu eğitimlerden elde edilen ücretlerden karşılanmıştır. Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğümüz'de gerçekleştirilen bazı eğitim programlarının 2. aşaması ilgili şirketlerin kendi yüksek gerilim tesislerinde iş başı eğitimi olarak devam ettirilmekte, tamamlanmasına müteakip müdürlüğümüz yönetici ve eğiticilerinden oluşan komisyon marifetiyle sözlü-uygulamalı sınava tabi tutulmakta bu sınav neticesinde eğitim belgelendirilmektedir." - MANİSA