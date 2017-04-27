Teı'ye İhracatta İkincilik Ödülü

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 2016 yılında gerçekleştirdiği 237 milyon dolarlık ihracat rakamı ile savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat yapan firmalar arasında ikincilik ödülünü aldı.



TEI'den yapılan açıklamaya göre, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'nce (SSI) dün Ankara'dan gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, savunma ve havacılık sanayisinde 2016 yılında en çok ihracat yapan firmalara ödül verildi.



Türkiye'de uçak motoru parçası üretimi alanında ilk akla gelen şirket olan, dünyadaki savunma ve havacılık şirketleri arasında yükselişini sürdüren TEI elde ettiği ihracat rakamlarıyla savunma ve havacılık sanayisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) ardından ikinciliği elde etti.



TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, ödülü Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan aldı.