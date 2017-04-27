Teı'ye Bir Ödül Daha

Havacılık motorlarında bir dünya markası olan TEI, 2016 yılında gerçekleştirdiği 237 milyon dolarlık ihracat rakamı ile savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firmalar arasında 2'incilik ödülünü aldı.



Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar İhracatçıları Birliği (SSI)'nin 26 Nisan'da gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Savunma ve Havacılık alanında 2016 yılında en çok ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.



Türkiye'de uçak motoru parçası üretimi alanında ilk akla gelen şirket olan ve dünyadaki savunma ve havacılık şirketleri arasında yükselişini sürdüren TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., elde etmiş olduğu ihracat rakamları ile Savunma ve Havacılık Sanayi dalında TUSAŞ'ın ardından 2'inci oldu. Ödülü, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan aldı.



2016 yılında 237 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren TEI, sahip olduğu altyapı ve teknik kabiliyetle, ürettiği yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ile uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen lider firma olmaya devam etmektedir. - ESKİŞEHİR