Tehlikeye 'Çanak Tutan' Yolculuk

Gaziantep'te üzerine yüklenen eşyalarla birlikte bir de çanak anten konulan otomobilin trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.



Tarımla uğraşılan kentlerde ekim dönemiyle başlayan mevsimlik göç, hasat döneminin yaklaşmaya hız kazandı. Doğudaki aileler, tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgelere doğru göç ediyor. Anlaştıkları arazilerde kuracakları çadır için ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri araçlarına dolduran ailelerin çanak antenlerini de otomobilin üzerine monte etmesi ilginç ve tehlikeli görüntüler ortaya çıkardı. Otomobil, tehlikeli görüntüsü ile Gaziantep'ten Adana istikametine ilerledi. - GAZİANTEP