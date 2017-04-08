Tehlikeli' Temizlik

ADANA'da altında 3 katlı işyeri ile binanın 3 'üncü katında cam silen kadın, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.



Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nin Fuzuli Caddesi'nde apartmanda pencere pervazına çıkarak kadın, bir eliyle tutunup, diğer eliyle de camın dış yüzeyini sildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikte pervazda tek uyağının üzerinde durup, camı silen kadını görenler korkuttu. Dakikalarca camı silen kadın, temizliği bittikten sonra içeri girdi.



- Adana