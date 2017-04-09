Tehlikeli Şov Kazayla Bitti

Düğün konvoyundaki tehlikeli gösteri, feci bir kazayla bitti. Suudi Arabistan'da damadın düğün konvoyundaki araçlardan birinin sürücüsü, heyecana kapılıp tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu sırada sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç da taklalar attı. Camdan fırlayan sürücüyse, otomobilin altında kaldı. Konvoydakiler hemen şahsın yardımına koştu. Aracın altından alınan şahıs, bir süre sonra kendine geldi ve hastaneye kaldırıldı.



(İHA)