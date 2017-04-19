Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı Tebliğinde Değişiklik

Tehlikeli madde uygunluk belgesi sahibi kıyı tesisleri ve demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmeler, en az bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorunda olacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, tehlikeli madde uygunluk belgesi sahibi kıyı tesisleri ve gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmeler en az bir TMGD çalıştırmak zorunda olacak.



Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi sahipleri, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık meslek yüksek okullarının itfaiyecilik ve sivil savunma bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat teorik ve uygulamalı yangın eğitimini kursiyerlere verdirecek.