Tehlike Yaratan Minare Çelik Halatla Yıkıldı

BİLECİK'te yana doğru eğilerek tehlike yaratan cami minaresi, çelik halatla çekilerek yıkıldı. Minare, bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılacak.



Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Dursun Fakih Camii'nin minaresi bir süre önce yoğun kar ve yağmur yağışı nedeniyle zarar gördü. Temeli su dolan minare yana doğru eğildi. Cami derneği yöneticileri minarenin etrafına şerit çekip, yanına da yıkılma tehlikesi olduğunu belirten yazı astı. Dursuh Fakih Camii Koruma Derneği yöneticilerinden Köksal Aslan, bir hayırseverin minarenin hem yıkım, hem de yapım işini üslendiğini söyledi.



Tehlike yaratan minarenin yıkımı bugün gerçekleştirildi. İlk olarak bir kepçeyle minareye çelik halat geçirildi. Halatın bir ucu da kepçeye bağlandı. Çelik halat, kepçeyle çekilerek minare yıkıldı. Yaklaşık 60 bin liraya mal olacağı belirtilen yeni minarenin yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak. - Bilecik