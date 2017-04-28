Tehditle 3 Milyon Lira Havale Ettiren Iş Adamı Tutuklandı

Maltepe'de, bir bankanın kadın müdürünün başına silah dayayarak hesabına 3 milyon lira havale yaptıran iş adamı "silahla yağma" suçundan tutuklandı. İstanbul Maltepe'de dün meydana gelen olayda iş adamı R.K.A. bir bankaya giderek kadın banka müdürünün başına silah dayamıştı. Hesabına 3 milyon lira havale eden iş adamı bankadan kaçmıştı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan iş adamı R.K.A. öğlen saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.



Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından iş adamını tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.



"ETRAFIMI MAĞDURİYETTEN KURTARMAK İÇİN BÖYLE BİR İŞ YAPTIM"



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan iş adamı, olayı bir anlık cinnetle gerçekleştirdiğini öne sürdü. 2 aylık kızı olduğunu, etrafındaki kişileri mağduriyetten kurtarmak için böyle bir iş yaptığını kaydeden R.K.A. "silahla yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(İHA)