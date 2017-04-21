Tehcire Giden Yol" Adlı Eser Tanıtıldı

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından, asılsız Ermeni iddiaları kapsamında hazırlanan ve ilk kez ortaya çıkan belgelerin de yer aldığı "Tehcire Giden Yol" isimli eserin tanıtımı yapıldı.



Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Ünal, Kağıthane'de bulunan Genel Müdürlük binasındaki tanıtım toplantısında, Osmanlı arşivinin, 40'dan fazla ülkenin tarihini aydınlatan belgelere sahip olduğunu söyledi.



Bu eserler arasında, Ermeni meselesiyle ilgili de belgeler olduğunu dile getiren Ünal, "Arşivlerimizde bu konuyla ilgili 200 binin üzerinde belge bulunuyor. Bunların her biri araştırmaya açık halde. Tarihçilerimiz bu konuyla ilgili arşivlerimizde çalışma yapıyor ancak tehcire giden yolun aşamaları ciddi anlamda akademik olarak çalışılmamıştır. Bu eksikliği gördüğümüzden dolayı Eylül 1914 ve Haziran 1915 arasındaki belgeleri değerlendirdik ve 204 belgeden oluşan bu kitabı hazırladık." dedi.



Doç. Dr. Ünal, 1915 tehciri konusunun dünyada çok konuşulduğunu anlatarak, "Ermenilerin o günün şartlarıyla isyan ettiği ve dolayısıyla bir plan, düzen ve program olmadan bunu yaptıkları iddia ediliyor. Bu kitap, belgelerle, Ermeni isyanının, bir planla, düzenli hareketin sonucu olduğunu ortaya koyuyor. Tehcir ise o günün konjonktürü, şartlarından dolayı ortaya çıkmış mecburi bir meseledir. Bu kitap bunu açıkça ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.



"Tehcire Giden Yol" eseri



Tehcire Giden Yol isimli eser, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı Arşivi'nin güncelleşmesi çalışmaları kapsamında asılsız Ermeni iddiaları konusunda ilk kez gün yüzüne çıkan belgelerle hazırlandı.



Eser, Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılıp, ülkenin aşka bölgelerine gönderilme nedenlerini kronolojik olarak ortaya koyuyor.



Yaklaşık 700 sayfadan oluşan ve asıllarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserle, o zamanki olayların belgelerle ortaya konarak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlere katkı sunulması amaçlanıyor.