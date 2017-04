Tegv İçin Kuzey Kutbunda Koştu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) çalışmalarına farkındalık sağlamak amacıyla Kuzey Kutbunda düzenlenen bir maratonda koşan Ahmet Uysal, Türkiye'ye döndü.



Tarifeli uçakla Norveç'in başkenti Oslo aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na gelen 44 yaşındaki Uysal'ı ailesi ve yakınları terminalde çiçeklerle karşıladı.



Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aslında mühendislik yaptığını, ekstrem atletlerin katıldığı maraton için çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.



Altı aylık antrenman sürecinde zorlu koşullara ayak uydurmak için Çıldır ve Ardahan'da da koştuğunu ifade eden Uysal, "TEGV için koştum. Hedefim, Siirt Pervari'deki öğrenim biriminin bir yıllık masraflarını karşılamaktı. Bağışçılar çok destek verdiler ama daha da fazlasını bekliyoruz. Attığım her adımda Siirt Pervari'deki küçük kardeşlerim bana nefes oldular. Onları her an hissettim. Bir yıllık hedefimizi de geçtik." diye konuştu.



Uysal, 55 kişinin katıldığı zorlu maratonda 22. olduğunu da sözlerine ekledi.