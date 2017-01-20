Tegv'den Muradiye'de Dönem Sonu Etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye ilçesinde dönem sonu etkinliği düzenledi.



Muradiye Birim Salonu'nda bazı gönüllülerle bir araya gelen öğrenciler, birinci dönem yaptıkları çalışmalarını sergilediler.



Birim Sorumlusu Buket Müjde, 200 çocuk,10 gönüllü, milli eğitim şube müdürleri ve ailelerin katılımıyla dönem sonu kapanış şenliği yaptıklarını anlattı.



Müjde, "Öncesinde hazırlanmış olan düşler atölyesi etkinlik çalışmaları, okuyorum oynuyorum, yaratıcı yazma ve yaratıcı okuma, drama atölyesi ve matematik etkinliklerinde çıkan tüm ürünleri sergi alanına düzenledik. Öğrencilerimize moral amacıyla açılış kurdelesini şube müdürlerimizle kestik. Ardından katılımcılar çocukların yaptıkları çalışmaları inceleyip, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra velilerimiz ve çocuklarımız sergi alanını birlikte gezdi. Son olarak da çocuklarımızla pastaların mumlarını üfledikten sonra müzikler ve halaylar eşliğinde oyunlar oynadık." diye konuştu.