Tegv Biriminden Dönem Sonu Etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesindeki TEGV Birimi tarafından dönem sonu etkinliği düzenlendi.



TEGV Muradiye Birimin düzenlenen ve bazı gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, öğrencilerin birinci dönem yaptıkları çalışmalar sergilendi. Açıklamalarda bulunan Birim Sorumlusu Buket Müjde; "Bizler 200 çocuğumuz, 10 gönüllümüz, Milli Eğitim Şube müdürlerimiz ve ailelerin katılımı ile dönem sonu kapanış şenliğimizi gerçekleştirdik. Öncesinde hazırlanmış olan düşler atölyesi etkinlik çalışmaları, okuyorum oynuyorum, yaratıcı yazma ve yaratıcı okuma, drama atölyesi ve matematik etkinliklerinde çıkan tüm ürünleri sergiledik. Öğrencilerimize moral olsun amacıyla açılış kurdelesini Milli Eğitim Şube müdürleri ile birlikte kestik. Daha sonra katılımcılar çocukların yaptıkları çalışmaları inceleyip, bilgi aldılar. Kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra velilerimiz ve çocuklarımız sergi alanını birlikte gezdiler. Çocuklarımız ile pastalarının mumlarını üfledikten sonra müziklerle halaylar çekip oyunlar oynadık ve son olarak çocuklar için hazırlamış olduğumuz küçük hediyeleri kendilerine takdim edip günü tamamladık" dedi. - VAN