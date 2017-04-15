Teğmene Fetö'den Gözaltı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.

Teğmene Fetö'den Gözaltı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Başsavcılığı, Başsavcılık, Cumhuriyet, Başsavcı, Jandarma, Tarsus, Mersin, Niğde, Terör, PDY