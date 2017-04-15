Teğmene Fetö'den Gözaltı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.