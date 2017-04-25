TEGEP Yönetiminde Bayrak Değişimi

Gezin Cankat Acarbay'ın isteği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin kendi içlerinde yaptıkları değerlendirme neticesinde 29 Mart 2017 itibariyle TEGEP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Arzu Sarıkayalar Sadaghiani, Başkan Yardımcılığı görevine ise Cenk Sandıkçı getirildi.

1 Nisan'da gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda bu değişimi genel kurula katılan TEGEP üyeleriyle paylaşan Gezin Cankat Acarbay, Yönetim Kurulu üyesi ve TEGEP gönüllüsü olarak her zaman katkı ve desteğini sürdüreceğini belirtti ve "Bu bayrağı emin ellere devretmekten dolayı son derece mutlu ve huzurluyum" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Arzu Sarıkayalar Sadaghiani ise bu önemli sorumluluğu üstlenmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Aynı gönüllükle ve şevkle bundan sonra da tüm üyelerimizin destekleriyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

