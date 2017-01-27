Tefeciye Borcunu Ödeyemedi, Evinin Kapısında Öldürüldü

ADANA'da evine gelen ve yüzlerini atkı ile gizleyen 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kargo şirketi çalışanı 32 yaşındaki Gökhan Toksöz'ün tefecilere olan borcu nedeniyle öldürüldüğü ileri sürüldü. Toksöz'ün kanser hastası eşi Eda Kahraman Toksöz, eşini son yolculuğuna pantolonunu koklayarak uğurladı.



Tefecilerden 14 bin lira borç alan ve ödeyemeyince borcu 36 bin liraya çıkan 2 çocuk babası Gökhan Toksöz'ün merkez Seyhan İlçesi'ndeki evine dün sabah saatlerinde gelen yüzü atkı ile gizlenmiş 2 kişi kapının zilini çaldı. Şüpheliler, kapıyı açan Gökhan Toksöz'e tabancayla ateş etti. Kaçan Toksöz, aldığı kurşun yaralarıyla hole yığıldı. Silah sesini duyarak uyanan eşi Eda Kahraman Toksöz, ağır yaralı olarak bulduğu eşi için ambulans istedi. Toksöz, götürüldüğü hastanede öldü.



Adana Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılan Gökhan Toksöz'ün cenazesi yakınlarına teslim edilirken 2 çocuğu ve elinde eşinin pantolonu olan Eda Kahraman Toksöz güçlükle ayakta durdu. Gökhan Toksöz'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'TEFECİLER ÖLDÜRDÜ'



Yakınları, Gökhan'ın tefecilerden aldığı 14 bin liralık borcu yüzünden öldürüldüğünü ileri sürerek şöyle dedi:



"Tefecilerden 14 bin TL borç almıştı. Ödeyemeyince borcu artarak faiziyle 36 bin liraya çıktı. Eşi kanser hastası olduğu için onunla ilgilenmekten düzenli iş sahibi olamayan Gökhan Toksöz, borçlarını ödeyemeyince tehdit almaya başladı. Tehditler bir süre sonra saldırıya dönüştü. Kaçırıp Mersin'e götürülmüş işkence yapmışlar. Şikayet etti, sanıklar Mersin'de yargılanıyor. Bir kez de evine silah sıktılar. Onu tefeciler öldürdü."



- Adana