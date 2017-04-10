Tefecilikten Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda M.Y., A.Y. ve T.Y. adlı şahıslar gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Y. ve A.Y. tutuklanırken, T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN