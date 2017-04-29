Tefecilere Yönelik Operasyon

İstanbul'da mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, satış yapmadan pos cihazlarından çekim yaptırıp kart sahibine yüksek faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler ve Güngörende faaliyet yürüten bir şebekenin kuyumcu tabelasıyla açtıkları paravan şirketler adına bankalardan çok sayıda pos cihazı alıp tefecilik yaptığını belirledi.



Söz konusu soruşturma kapsamında, 21 Nisan'da 5 adrese düzenlenen operasyonda, satış yapmadan pos cihazlarından çekim yaptığı ve çekim miktarından belirlenen oranda faiz kesintisini yaparak kalan parayı kart sahibine nakit ödediği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 120 bin 675 lira, 2 tapu, 550 bin liralık çek, 2 boş çek, 1 flash bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 37 pos cihazı, 64 kredi kartı ve bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda boş fatura, şirket kaşesi, dekont, banka hesap cüzdanı, kart slibi, e-fatura çıktısı ve irsaliye faturası ele geçirildi.



Şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı, el konulan pos cihazlarından çekim yapan kişilerin belirlenmesi içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.