Teenly ile Gıdı ve Sarkmalarda Aslında Mucize Sensin

Ancak operasyonlar fazlasıyla pahalı ve sonuçları düşük bir ihtimal de olsa olumsuz sonuçlanabiliyor. Kimi insanlar da ameliyat olma endişesinden kaçmak adına alternatif yollar denemektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalara göz atıldığında birçok operasyon sonrasında tekrar bir operasyon geçirmeniz çok yüksek olasılıktır. Bunun gibi operasyondan kaçan kişiler için özellikle gıdı ve göz kapağı sarkmalarında, 2016 yılının sonlarından gündeme gelen ve oldukça talep görülen bu tedavi yönteminden bahsedelim. Laboratuvar ortamında hazırlanan deoxycholic adı verilen özel serumlar kullanılmaktadır. Bu serumlar in-vivo şartlarda hazırlanıp yapısından deoxycholic asit bulunmaktadır. Bu asit normalde her insanda bulunmaktadır. Safra kesesinde taş oluşumunu engelleyen bu asit yağların parçalanması sağlamaktadır. Bu şekilde taş ve yağ oluşumuna engel olan bu içerik sayesinde kişiler görüntülerinden rahatsız oldukları yüz hatlarına bunu rahatlıkla uygulayabilmektedir.





Yaş ilerledikçe artan gıdı ve yanak sarkması gibi problemler hemen hemen tüm bayanlarda kaçınılmaz sondur. 2016 sonlarına kadar tek tedavi yöntemi olarak gösterilen operasyonlar yerini bu jele bırakmıştır. Jel içeriği normalde vücudumuzda bulunan deoxycholic asit tarafından çok kısa bir zamanda etkisini göstermektedir. Ameliyat acısı ve ameliyat sonrası komplikasyonlar bu şekilde tarihe karışacaktır. Aynı zamanda günümüzde alternatif olarak kullanılan ve başarılı olan tek jel olması da avantajıdır. Bu konu hakkında Doç. Dr. Hakan Suveşli' de Teenly isimli araştırmasında: İçeriğinde bulunan asit yapısı vücudumuz da bulunduğu için sıkıntı oluşturmaz. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu ürün oldukça doğal olmasının yanı sıra, estetik açıdan problemli bölgeye özel olarak etki etmekte ve çok kısa bir zamanda gözle görülür değişimler ile göstermektedir. Bununla birlikte yüzde oluşan deformasyonlar içinde uygulanmakta ve cildin pürüzsüz bir yapıya gelmesini sağlamaktadır. Rahatlıkla uygulanabilir ve sonuçlarını aldığınızda memnun olacağınız bu ürün hastalarımız tarafından oldukça takdir edilmektedir. Bu açıklamalar ile kullanılmaktan çekinmeyeceğiniz bu jel pahalı ameliyatlar ve onların sonrasında bıraktığı izlerin oluşmasına engel olacaktır.





Yalnızca gıdı problemi değil aynı zamanda göz kapağı sarkması olarak değerlendirdiğimiz yüzdeki yapısal bozukluklar deoxycholic acid ile tamamen ortadan kalkacaktır. Yapmanız gereken tek şey düzenli kullanımdır. Düzenli kullanım neticesinde herhangi bir yan etki görülmeden olumlu sonuç alacaksınız. Türkiye'de son zamanlarda oldukça adından bahsettiren bu uygulama için henüz geç kalmış sayılmazsınız. Operasyonlara verilecek o zahmet yerine kendi evinizin rahatında ve oldukça cüzi rakamlarla bu seruma sahip olabilirsiniz. Kısa sürede etkisini gözlerinizle göreceksiniz. Bununla birlikte yanaklarınızda oluşan sarkmalar için de kullanabilirsiniz. Vücut içerisinde üretilen bu asit yüzünüzde de etki göstermesi amacıyla in-vivo şartlarda laboratuvarda üretilip sizlerin hizmetine sunulmaktadır.





Sizlerde estetik açıdan güzel görünmek ve pürüzlerinizden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi zaman geçmeden kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü etli bir gıdı kişiyi olduğundan yaşlı ve kilolu göstermektedir. Bu serumu uyguladıktan sonra değişimi çevreniz tarafından duyacaksınız hatta kilo vermenizin sırlarını öğrenmek isteyecekler. Hem kendinize hem de çevrenize bu şekilde olumlu örnek teşkil edebilirsiniz. Aynı zamanda bu değişim sonrasında gençleşmenizde olasıdır. Bu gibi faydalı etkileri olmasının yanı sıra ekstra durumlar da göz önüne alınmalıdır. Gebe ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmaması gerekmektedir. Özel durumlar dışında bireylerin uygulamasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Normalde bir cildiye uzmanına gittiğinizde bile birçok kan tahlili istemektedir. Hatta ilaç verecek ise bu ilaçlar kimi zaman belirli kilonun altında olan kişilere verilememektedir. İlaç vb kimyasal ürünle tanışmadan bu deoksikolik asit ile tanışmanız mümkün. Çünkü ilaçların da ilerleyen dönemlerde mutlaka karaciğerinize ya da çevre organlarınıza zararı olacaktır. Bu gibi olumsuzlukları yaşamamak adına güzelleşmek istiyorsanız bu serum ile geç olmadan tanışmalısınız. Türkiye'nin estetik konusunda daha da ileriye gitmesine destek olan ve bundan sonrasında estetik konusunda adından sıkça bahsettirecek olan deoxycholic serum sizlerin de vazgeçilmezi olacaktır.









