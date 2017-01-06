Tedes İçin Bilgilendirme Yapıldı

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) için Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi.



Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ikinci birleşiminde yakın bir zamanda uygulamaya geçmesi beklenen TEDES konusu ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz TEDES teknik ve idari şartları ve uygulamaları konusunda Meclis üyelerine açıklama yaptı. Caymaz TEDES'in Türkiye'de 17 ilde uygulandığına dikkat çekti ve şu görüşlere yer verdi "Sistem trafik denetleme üzerine kuruludur. Buna ilişkin usul ve esasları da belirtilmiştir. Kamuoyunda sistemin ceza uygulamaları öne çıkmaktadır. Ne var ki Türkiye'deki trafik ihlalleri ve sonuçları dikkate alındığında sistemin yararları değerlendirilmelidir. Bu sistem nedeniyle Düzce belediye bütçesine katkı, belediyenin Maliye borçları ile sınırlıdır. Belediyenin kasasına para girmeyecek, vergi borçlarına mahsup yapılacaktır. TEDES'le tahsil dağılım oranı yüzde 15,75 belediye, yüzde 14,24 firma üzerinedir." - DÜZCE