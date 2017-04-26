Tedbirler Yatırımları Durdurmak Anlamına Gelmemeli'
Bodrum'da düzenlenen 6. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan BESİAD Başkanı Köroğlu, zor dönemlerde iş insanlarının tedbirli hareket etmeleri gerektiğini ancak bunun yatırımla durdurmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.
Bodrum'da düzenlenen 6. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan BESİAD Başkanı Köroğlu, zor dönemlerde iş insanlarının tedbirli hareket etmeleri gerektiğini ancak bunun yatırımla durdurmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
sponsored ads