Tedavi Gören Madde Bağımlılarına Aile Desteği

Antalya'da pilot uygulama olarak hayata geçirilen ve hiç sentetik ilaç kullanmadan rehabilite edilen bağımlılar, aileleriyle bir araya geldi.



Kepez ilçesi Duacı Mahallesinde sağlık turizmi alanında hizmet veren Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi, Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele (UBAM) Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın önerisiyle Zehir Savaşçıları Akademisi'ni (ZESA) hayata geçirdi. Psikolog, sosyolog, kardiyolog ve farklı branşlarda doktorların ve alanlarında uzman eğitimcilerin gözetiminde 4'ü kadın 20 madde bağımlısı, doğa yürüyüşü, kitap okuma, müzik dinletisi, fitness, spor, sauna, yüzme, resim, masaj gibi birçok mental, fiziksel eğitim ve sosyal aktivitelerle madde bağımlılığından kurtuldu. Madde bağımlılığıyla mücadele eden bir çok derneğin de destek verdiği akademide bağımlılarının rehabilitasyonu için farklı bir yöntem uygulanıyor. Doğa içindeki sağlıklı yaşam merkezine 6 aylık süreyle alınan madde bağımlıları, her gün sabah doğa yürüyüşü, kitap okuma ve müzik dinletisi, fitness, spor, sauna, yüzme, yabancı dil, resim, masaj gibi birçok mental ve fiziksel eğitim ve sosyal aktivitelerle madde bağımlılığından kurtarılıyor. Bugün de aileleriyle uzun bir süre sonra ilk kez bir araya gelen öğrenciler mutluluklarını gizleyemedi. Öğrencileri anne, baba, kardeş, anneanne ve dedeleri yalnız bırakmadı. Çocuklarına ve kardeşlerine sıkı sıkı sarılan ZESA öğrencileri, anın tadını çıkardı. Tedavi gören bağımlılar 15 gün sonra merkezden tam olar arınmış şekilde ayrılacak.



"20 öğrenci var"



4'ü kadın 20 kişi hızlandırılmış eğitimi başarıyla tamamladı ve bağımlılıktan kurtuldu. Bu öğrenciler, Türkiye'de kurulması planlanan 7 rehabilitasyon merkezinde bağımlıların tekrar hayata kazandırılmasında aktif rol oynayacak. Ayrıca, bu uğurda çalışmak istemeyenlere ise çeşitli kuruluşlarla temasa geçirilerek iş imkanı sağlanacak.



"Anneannemin emeğini asla ödeyemem"



6 yıldır uyuşturucu kullanan ve kurtulan 22 yaşındaki Tuğçe Ünsal, ailesinin yanından olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Ünsal, "Mutluluktan ayaklarımı hissetmiyorum. Çok mutluyum, aileme tekrar kavuştum. Maddelerin adını bile ağzıma almak istemiyorum ama hepsini zamanında kullandım. Artık hiçbirinin tadını bile hatırlamıyorum. Buradaki tedavimi bitirdim. Burada eğitmen olarak göreve başladım. Ailem burada çok mutluyum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Anneannemin benim üzerimde çok emeği var. Onu asla ödeyemem" dedi.



Anneanne Emine Yıldız, "Şuan torunumun en güzel günü. Eskileri hatırlamak dahi istemiyoruz. Bütün acılarını ben çektim torunumun" ifadelerini kullandı.



Anne Ünsal: "Böyle bir sonucu hiç beklemiyordum, rüyada gibiyim"



Şuan bir rüyada olduklarını dile getiren Anne Meryem Ünsal ise, "Buraya geldim ve gördüm. Kızım gayet iyi durumda. Bir rüyada gibiyim. Onu böyle görmek beni çok sevindirdi. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Allah herkesin evladına böyle sağlıklar versin. Böyle bir sonucu hiç beklemiyordum. İçimde bir korkuyla yaşıyordum. Acaba olacak mı olmayacak mı? 6-7 senedir uğraşıyoruz çünkü. Götürmediğimiz yer kalmadı ama son çare olarak gördüğümüz bu yerde sağlığına kavuştu. Güzel bir çare oldu" diye konuştu.



Bilir: "20 yıldır madde kullanıyordum ve şimdi bundan kurtuldum"



20 yıldır her türlü uyuşturucuyu kullandığını belirten 36 yaşındaki Ahmet Bilir, "Çok mutluyum. Ailemi yaklaşık 2 aydır göremiyordum. Şuan onlarla beraberim ve çok mutluyum. Herkesin bu mutluluk hissini yaşamasını isterim. Madde kullanımı esnasında sıkıntılarımız oluyordu. Arındıktan sonra bu mutluluğu daha çok hissediyoruz. Herkesin de bu mutluluğu hissetmesini istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır madde kullanıyordum ve şuan bundan arındım. Uyuşturucudan çocuklarım ve ailem için kurtuldum. Bana çok destek oldular. Ailem bana destek olunca bu madde kullanımından kurtulmam daha kolay oldu" dedi.



"Çok zor günler geçirdik ama hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım"



Eşini çok iyi gördüğünü ifade eden 29 yaşındaki Fethiye Bilir, kötü günlerin geride kaldığını söyledi. Bilir, "Eşimi çok iyi gördüm. Onu böyle iyi görmek bizi çok mutlu etti. Bundan sonra çok daha iyi bir sayfa açacağız. Eskiyi unutacağız. Çok zor günler geçirdik ama hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım. Kader birliği yapmıştık biz eşimle. Tedavi süreci bitene kadar da yanında olmaya devam edeceğim. En kötü günlerimizi beraber geçirdik, bundan sonra da en iyi günlerimizi beraber geçireceğiz" dedi.



Ahmet Bilir'in 8 yaşındaki oğlu Mehmet Ali ve 9 yaşındaki oğlu Mustafa ise babalarını görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



Karakaş: "Bugün en mutlu günümüz"



Bugün en mutlu günleri olduğunu belirten UBAM Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş, "Bugün bizim en mutlu günlerimizden bir tanesi. Madde bağımlılığını yenmiş kardeşlerimiz aileleriyle ilk kez görüşecek. Çok keyifli ve mutlu bir gün bizim için. Bugün gözyaşlarının mutluluktan aktığı bir gün. Bu işin başarılabildiğini aileler kendileri gördüler. İlaçsız bir rehabilitasyon merkezinin önemli aşamasını bitirdiler. 15 güne kadar mezun olacaklar. Türkiye'ye uyuşturucu ile mücadele eden akademisyenler kazandırmış olacağız" dedi.



Ailelerin çocuklarıyla buluşmasına STK'ların da destek verdiğini belirten İsmail Karakaş, uyuşturucudan kurtulan gençlerin ailelerine ve misafirlere çay kahve servisi yapacak duruma geldiklerini söyledi. - ANTALYA