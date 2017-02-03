Tedavi Gören Çocuklara Hediye Alabilmek İçin Kitap Sattılar

Ereğli ilçesinde bir grup lise öğrencisi, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklara hediye alabilmek için sokakta kurduğu stantta kitap sattı.



Ereğli TED Koleji 11. sınıf öğrencisi Aleyna Ayyıldız, Devrim Bulvarı mevkisinde bir banka önünde kurulan stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi gören çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini söyledi.



Farklı liselerden oluşan öğrencilerle birlikte kitap sattıklarını ifade eden Ayyıldız, "Arkadaş çevremizden topladığımız kitapları satarak gelir elde etmeye çalışıyoruz. Birkaç gün sonra ise BEÜ Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde yatan 5-15 yaş arasındaki çocukları ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette, onları eğlendirmek, yüzlerini güldürmek amacı ile onlara hediyeler götüreceğiz. İşte bunun için bir bütçeye ihtiyacımız var." diye konuştu.



Stantta bulunan kitaplardan satın alan inşaat işçisi Şaban Çevik de öğrencileri bu duyarlılığından dolayı kutladı.



Stantta yaklaşık 500'e yakın kitabın satışının gerçekleştirildiği öğrenildi.