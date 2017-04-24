Tedavi Gören Çocuklar Palyaçolarla Coştu

Acıbadem Adana Hastanesi'nde tedavisi devam eden çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.



Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe aileleri ile katılan çocuklar kendilerini kapıda karşılayan 'Gönüllü Palyaçolar' ekibi ile müzikler eşliğinde dans edip oyunlar oynadı.



Etkinlik sonrasında bir açıklama yapan Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Özellikle lösemi hastası çocukların aileleri ilkin çocukları için güçlü olmak zorundalar. Gerçeklerle yüz yüze gelmeli ve hastalık süresince zorlu bir dönemin bizleri beklediğini kabul etmeliyiz. Bizler hekim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Bu hastalığı el ele verip beraber yenmek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi. - ADANA