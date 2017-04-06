Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi
Müşteriye Değer Yaratmak, Değer AnaliziPerformans Kriterleri: Planlama, Envanter, Lojistik, DepoOptimizasyon ve BenchmarkKurumlarda Karar Verme SüreçleriAlternatif Optimizasyon YaklaşımlarıSimülasyon ModelleriKurumsal Süreçlerde Optimizasyon UygulamalarıLojistik Taşıma Maliyetlerinde.
Müşteriye Değer Yaratmak, Değer Analizi
Performans Kriterleri: Planlama, Envanter, Lojistik, Depo
Optimizasyon ve Benchmark
Kurumlarda Karar Verme Süreçleri
Alternatif Optimizasyon Yaklaşımları
Simülasyon Modelleri
Kurumsal Süreçlerde Optimizasyon Uygulamaları
Lojistik Taşıma Maliyetlerinde Optimizasyon ve İyileştirme
Talep Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme
Stok Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme
Üretim Kapasitesi Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme
Malzeme Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme
İşgücü Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme
Enerji Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme
Proje Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme
Performans Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : DoubleTree By Hilton Moda
Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi
Tür : Zirve
Ücretlimi? : Hayır