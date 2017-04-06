Müşteriye Değer Yaratmak, Değer Analizi



Performans Kriterleri: Planlama, Envanter, Lojistik, Depo



Optimizasyon ve Benchmark



Kurumlarda Karar Verme Süreçleri



Alternatif Optimizasyon Yaklaşımları



Simülasyon Modelleri



Kurumsal Süreçlerde Optimizasyon Uygulamaları



Lojistik Taşıma Maliyetlerinde Optimizasyon ve İyileştirme



Talep Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme



Stok Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme



Üretim Kapasitesi Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme



Malzeme Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme



İşgücü Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme



Enerji Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme



Proje Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme



Performans Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : DoubleTree By Hilton Moda



Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır