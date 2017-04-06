Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi

Müşteriye Değer Yaratmak, Değer AnaliziPerformans Kriterleri: Planlama, Envanter, Lojistik, DepoOptimizasyon ve BenchmarkKurumlarda Karar Verme SüreçleriAlternatif Optimizasyon YaklaşımlarıSimülasyon ModelleriKurumsal Süreçlerde Optimizasyon UygulamalarıLojistik Taşıma Maliyetlerinde.

Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi

Müşteriye Değer Yaratmak, Değer Analizi

Performans Kriterleri: Planlama, Envanter, Lojistik, Depo

Optimizasyon ve Benchmark

Kurumlarda Karar Verme Süreçleri

Alternatif Optimizasyon Yaklaşımları

Simülasyon Modelleri

Kurumsal Süreçlerde Optimizasyon Uygulamaları

Lojistik Taşıma Maliyetlerinde Optimizasyon ve İyileştirme

Talep Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme

Stok Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme

Üretim Kapasitesi Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme

Malzeme Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme

İşgücü Planlamada Optimizasyon ve İyileştirme

Enerji Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme

Proje Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme

Performans Yönetiminde Optimizasyon ve İyileştirme

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : DoubleTree By Hilton Moda

Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Tedarik Zinciri Maliyet Azaltma Uygulamaları ve Performans Göstergeleri Eğitimi

Tür : Zirve

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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